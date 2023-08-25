الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الأثاث الخشبي.. سر أناقة ودفء المنزل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد الأثاث الخشبي من الديكور الذي يضفي إحساسًا بالدفء داخل المنزل، حيث يضع أصحاب المنزل في حالة مزاجية رائعة ويعتبر خيار مهم جدًا، ويعمل على  جذب أصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى تجديد منازلهم، فهو استثمار جيد لأموالك داخل أركان منزلك.

وفيما يلي يوضح موقع "hindustantimes" بعض النصائح من شأنها تميز المنازل بالأثاث الخشبي.

غرفة الطعام

تُعد غرفة السفرة قلب المنزل، حيث تجتمع العائلة والأصدقاء لمشاركة وجبات الطعام وتكوين الذكريات، لذا؛ من المهم اختيار تصميم يناسب أسلوبك الداخلي، سواء كان طاولة أنيقة وعصرية أو قطعة مستوحاة من المزرعة الريفية.

وهناك نصيحة أخرى لتعزيز وظائف وجماليات غرفة المعيشة الخاصة بك هي استخدام طاولة قهوة خشبية أنيقة تكمل النمط العام لغرفة المعيشة الخاصة بك، لذا اختر تصميمات أنيقة بخطوط نظيفة للحصول على مظهر عصري وبسيط. 

txt

"ولاء" تعالج الروح بالفن وصانعة شنط من الخشب ومدربة ديكوباج بجدارة

خزانة كتب خشبية عصرية

 يمكنك عرض كتبك المفضلة والعناصر الزخرفية على أرفف اخشبية لإضافة لمسة شخصية ومصممة خصيصًا لغرفتك، حيث إنها لا تعمل فقط كتخزين عملي لكتبك المفضلة والأشياء الزخرفية.

من أرفف الكتب الطويلة التقليدية إلى أرفف الحائط المفتوحة، تتميز الخيارات الخشبية بالمتانة والأناقة في حين أن الألوان الخشبية الداكنة يمكن أن تنتج جوًا تاريخيًا غنيًا ولكن التشطيبات الفاتحة قد تضيف إحساسًا عصريًا.

في الختام، يوفر الأثاث الخشبي مجموعة متنوعة من الحلول التي تناسب ذوقك وتفضيلاتك، حيث  يضمن الأثاث الخشبي أن يستمر لسنوات، مما يمنحك الراحة والجمال معًا، لذا احتضن الجمال الطبيعي للخشب واسمح له بتحويل غرفتك إلى ملاذ أنيق ومتطور.

بأثاث خشبي أنيق مساحة المعيشة الاثاث الخشبي جاذبية الأثاث الخشبي الأشياء الزخرفية الخشب خيار ا شائع ا للأثاث تجديد منازلهم النصائح من شأنها تميز المنزل بالأثاث الخشبي

مواد متعلقة

"الديكور وقع عليا".. موقف كوميدي تعرضت له الشيف غادة جميل (فيديو)

أبرزها ألوان الباستيل.. أفضل اتجاهات الديكور الداخلي للمنزل الصيفي لعام 2023

الأكثر قراءة

بعد ظهورها حليقة الرأس.. أزمات فى حياة أسما شريف منير

"50 ألف دولار" تنهي علاقة والتر بواليا بالأهلى بالتراضى

رئيس البورصة لـ"الدستور": التكنولوجيا المالية وسوق المشتقات والتمويل المستدام أبرز أولوياتنا الفترة المقبلة

مصرفيون وخبراء: انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة قوية لتعزيز العملة المحلية

يورجن كلوب يحسم مصير صفقة انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

بمشاركة 100 لاعب.. ختام كرنفال الغربية الأول لشطرنج الناشئين بجامعة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)