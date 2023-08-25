الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك والبنك الأهلى يواجهان مضر السعودى والكويت بنصف نهائى البطولة العربية لليد

الزمالك هزم الحشد
الزمالك هزم الحشد العراقي في ربع النهائي

هل يكون نهائي البطولة العربية لكرة اليد مصريًا خالصًا بين  الزمالك والبنك الأهلي؟، سؤال تجيب عليه نتيجة مباراتي الدور نصف النهائي المقرر إقامتهما اليوم في البطولة العربية رقم 38 للأندية لكرة اليد التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 إلى 27 أغسطس الجاري حيث يلتقي البنك الأهلي مع الكويت الكويتي والزمالك مع مضر السعودي.

يسعى البنك الأهلي لمواصلة مفاجآته في البطولة العربية عندما يواجه فريق الكويت الكويتي في الخامسة مساء اليوم بصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بمدينة القطيف في مباراة الدور نصف النهائي.

البنك الأهلي تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوز على الحشد العراقي ومضر السعودي والجزيرة الإماراتي والتعادل مع الكويت ثم هزم العربي الكويتي في الدور ربع النهائي بنتيجة 28-16 وبالتالي هو الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يذق طعم الهزيمة.

 قائمة البنك الأهلي

وتضم قائمة البنك الأهلي اللاعبين أبوالفتوح أحمد حماصة ومحمد سامي ومحمد زين وعادل عماد وأدهم عبدالسلام وأحمد محمد حسن وشهاب عمرو الجيوشي وأحمد كمال وعمر مجدي ويوسف حاتم وبلال جلال وأحمد هاني وعبدالحميد السيد ومحمد علي وعمر بلال وإبراهيم حسن وأحمد محمد عبده ومحمد جمال.

البنك الأهلي هزم العربي الكويتي في ربع النهائي

من جانبه يسعى الزمالك للوصول للمباراة النهائية عندما يواجه فريق مضر السعودي في السابعة والنصف مساء اليوم بصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بمدينة القطيف في مباراة الدور نصف النهائي.

الزمالك تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بالفوز على وفاق عين التوتة الجزائري والهدي السعودي والشعلة اليمني والهزيمة أمام العربي الكويتي ثم فاز في الدور ربع النهائي على الحشد العراقي بنتيجة 36 -27. 

 قائمة لاعبي الزمالك

وتضم قائمة الزمالك في البطولة اللاعبين أحمد الأحمر وأحمد حسام وأحمد سامح وأحمد عبدالرحمن وأحمد مؤمن صفا وأحمد وليد منير وإبراهيم السيد وخالد وليد إبراهيم وشادي خليل وعمرو مصطفى الوكيل وكريم هنداوي ومازن رضا ومحمد علاء هاشم ومحمد هشام البسيوني ومحمد ياسين ومحمود أحمد خليل ومؤمن زكي وهشام باسم عبدالمعز وهشام محمد صلاح.

يذكر أن الفائز بالبطولة العربية سيتأهل للمشاركة في بطولة العالم للأندية ليكون ممثل مصر الثاني مع نادي الأهلي بطل إفريقيا.

البطولة العربية للأندية لكرة اليد البنك الأهلي الكويت الكويتي الزمالك فريق مضر السعودي

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