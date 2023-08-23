الزمالك والبنك الأهلى يواجهان الحشد العراقى والعربى الكويتى فى ربع نهائى البطولة العربية لكرة اليد

مع دخول البطولة العربية للأندية لكرة اليد التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس الجاري، مراحلها الحاسمة، تقام اليوم الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي، حيث يلتقي البنك الأهلي مع العربي الكويتي والزمالك مع الحشد العراقي والهدى السعودي مع الكويت الكويتي ومضر السعودي مع وفاق عين التوتة الجزائري.

البنك الأهلي سيواجه العربي الكويتي في الثانية عشرة ظهرا، وتصدر البنك الأهلي المجموعة الأولى في الدور الأول وبدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع الكويت الكويتي 32 – 32، ثم حقق ثلاثة انتصارات متتالية على الحشد العراقي 33 – 29 ومضر السعودي 25 -23 والجزيرة الإماراتي 30 – 25 بينما احتل العربي المركز الرابع في المجموعة الثانية بالفوز على الزمالك 33 -32 وعلى الشعلة اليمني 40 – 17 والهزيمة أمام الهدى السعودي 33 -29 ووفاق عين التوتة الجزائري 27 -25.

البنك الأهلي هزم الجزيرة في أخر مباريات الدور الأول

وفي السابعة والنصف مساء يلتقي الزمالك مع الحشد العراقي، وتصدر الزمالك المجموعة الثانية في الدور الأول بالفوز على وفاق عين التوتة الجزائري 34 – 28 ، ثم خسرأمام العربي الكويتي 33 -32 لكنه أظهر شخصية البطل وفاز على فريق الهدى السعودي 28 -24 وعلى الشعلة اليمني 51 -14.

في المقابل احتل الحشد المركز الرابع في المجموعة الأولى يفوز وحيد على الجزيرة الإماراتي 40 -31 والهزيمة أمام مضر السعودي 37 –20 والبنك الأهلي 33 – 29 والكويتي الكويتي 43 – 26 .

في المقابل احتل الهدى السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية بالفوز على الشعلة اليمني 52 -18 وعلى وفاق عين التوتة 26 -22 وعلى العربي 33 -29 والهزيمة أمام الزمالك واحتل الكويت المركز الثالث في المجموعة الثانية بالفوز على الجزيرة 26 -23 وعلى الحشد 43 -26 والتعادل مع البنك الأهلي 32 -32 والهزيمة أمام 30 -29.

واحتل مضر السعودي المركز الثاني في المجموعة الأولى بينما احتل وفاق عين التوتة المركز الثالث في المجموعة الثانية.