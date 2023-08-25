المستشار ناجى شحاتة لـ "الشاهد": هشام بركات وعبدالمجيد محمود يعلمان جيدًا أصول التقاليد القضائية

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، رجل في غاية الجرأة، معلقًا: كنت في بعض الأوقات أقابله في محكمة استئناف القاهرة، حيث كنت أقابله في غرفة المتابعة، حيث كنا نجلس ونتحدث في الكثير من الأمور مثل التهديدات التي تلقيتها وغيرها، فكان يقول لي: “هو أنت بيهمك!..أنت ولا بيهمك”.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “المستشار الراحل هشام بركات النائب العام الأسبق، كانت تجمعني به علاقة شخصية وإنسانية، حيث كنت دائم الزيارة له في مكتبه وأشرب معه قهوتي، كان رجل محترماً رحمة الله عليه”.

وتابع: "لم يكن يوجد أي تدخل أو نقاش سواء من المستشار عبدالمجيد محمود أو المستشار هشام بركات رحم الله في أي قضية من القضايا، لأن مثل هؤلاء الرجال كانوا يعلمون جيدًا أصول التقاليد القضائية أكثر من أي أحد، عمر ما واحد فيهم اتكلم وقال القضية دي فيها كذا.. يوم ما حصل توزيع لقضية "خلية الماريوت" استدعاني المستشار هشام بركات رحمه الله، وقال لي بأن رئيس الاستئناف وزعها عليا والنائب أخذها وأعطاها لي، وقال: “تفضل الملف معك”.. لكن عمر ما أحد تدخل في تفاصيل شغل أبدًا".

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.