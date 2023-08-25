الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار ناجى شحاتة لـ "الشاهد": هشام بركات وعبدالمجيد محمود يعلمان جيدًا أصول التقاليد القضائية

المستشار ناجي شحاتة
المستشار ناجي شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، رجل في غاية الجرأة، معلقًا: كنت في بعض الأوقات أقابله في محكمة استئناف القاهرة، حيث كنت أقابله في غرفة المتابعة، حيث كنا نجلس ونتحدث في الكثير من الأمور مثل التهديدات التي تلقيتها وغيرها، فكان يقول لي: “هو أنت بيهمك!..أنت ولا بيهمك”.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “المستشار الراحل هشام بركات النائب العام الأسبق، كانت تجمعني به علاقة شخصية وإنسانية، حيث كنت دائم الزيارة له في مكتبه وأشرب معه قهوتي، كان رجل محترماً رحمة الله عليه”. 

وتابع: "لم يكن يوجد أي تدخل أو نقاش سواء من المستشار عبدالمجيد محمود أو المستشار هشام بركات رحم الله في أي قضية من القضايا، لأن مثل هؤلاء الرجال كانوا يعلمون جيدًا أصول التقاليد القضائية أكثر من أي أحد، عمر ما واحد فيهم اتكلم وقال القضية دي فيها كذا.. يوم ما  حصل توزيع لقضية "خلية الماريوت" استدعاني المستشار هشام بركات رحمه الله، وقال لي بأن رئيس الاستئناف وزعها عليا والنائب أخذها وأعطاها لي، وقال: “تفضل الملف معك”.. لكن عمر ما أحد تدخل في تفاصيل شغل أبدًا".

 

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

المستشار عبدالمجيد محمود المستشار هشام بركات برنامج الشاهد المستشار محمد ناجي شحاتة الإعلامي محمد الباز

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 25-8-2023

المستشار ناجى شحاتة لـ "الشاهد": هشام بركات وعبدالمجيد محمود يعلمان جيدًا أصول التقاليد القضائية

رسميا.. الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يسلم نفسه للسلطات

الجيش الأوكرانى يعلن مقتل 30 روسيا فى غارة ضد منشآت على ساحل القرم الغربى

قناة الناس| محمد مهنا يوضح أعلى درجة فى التسليم بالقدر (فيديو)

وفاة 19 شخصا من طالبى اللجوء فى اليونان بسبب الحرائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)