الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمد ناجى شحاتة لـ "الشاهد": الإخوان أرسلوا العديد من خطابات التهديد لأسرتى

المستشار محمد ناجى
المستشار محمد ناجى شحاتة

كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، أسباب موافقته على النظر في قضايا الإرهاب الخاصة بالإخوان، قائلًا: "رأيت أن المرحلة تستدعي ذلك، لأن لو جميعنا نحن القضاة قلنا لا للنظر في قضايا الإرهاب سيكون وضعا غير جيد".

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "من عادتي الجرأة، ولا تفرق معي هذه الأشياء، فقد أصدرت حكم مذبحة كرداسة الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، وكانت معي عربية نجدة واحدة، وخرجت من قلب معهد الأمناء، وكان من الممكن أن يتم استهدافي وقتها". 

وتابع: "عندما كان تحدث تهديدات لي وكتابة على جدران السلم ورسائل بالتهديد على منزلي، كانت أسرتي في بعض الأوقات تبلغ أمن الدولة في الجيزة، فكانوا يطمئنوهم  لأن من يريد فعل شيء لا يقل عنه، وكانوا يطالبون أسرتي بعدم القلق، كان في بعض الوقت أسمع كلمات من عائلتي بأن لدي أبناء ويكفي، كان على أسرتي عبء نفسي كبير، لكن أنا ما بتفرقش معايا".  

تفاصيل برنامج الشاهد

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

المستشار محمد ناجي شحاتة برنامج الشاهد تهديدات الإخوان الإعلامي محمد الباز قضايا الارهاب

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