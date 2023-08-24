ناجى شحاتة لـ"الشاهد": قضية مركز شرطة كرداسة أخذت وقتاً طويلاً فى التقاضى

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن قضايا الإرهاب تتميز بكثرة أعداد المدافعين والمتهمين في القضية الواحدة.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة أخذت وقتاً طويلاً في التقاضي وسماع المتهمين حتي صدر الحكم.

وعن الفرق بين القضايا عقب يناير 2011 والقضايا بعد ثورة 30 يونيو، أضاف:" من الناحية القضائية القاضي يكون منعزلا عن السياسة وهذا أساسي في العمل، لأن أهم سمة هي التجرد والانعزال عن الأحداث، ولكن كمواطن عادي أقول إنه مع تزايد أعمال العنف بعد ثورة 30 يونيو كمحاولة من الجماعة الإرهابية لفرض الرأي علي المجتمع، فحدث توتر في نظر الجلسات وتهديدات، وأصبح العمل تحت وطأة التهديد في أغلب الأحداث يكون متعبا".