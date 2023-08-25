الداخلية تضبط المتهم بطمس لوحات سيارته فى الإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالإسكندرية)، وبمواجهته أقرر بصحة الواقعة وقيامه بارتكاب المخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تضبط سائق صدم طفل بمدينة بدر

وفى سياق متصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طفل مقيم بدائرة القسم مصاب بشرخ بالجمجمة إثر إدعاء مصادمة.

وبالانتقال وسؤال والدة المصاب قررت بأنه حال لهو نجلها المصاب أمام العقار سكنهما اصطدمت به سيارة "ميني باص" ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وضبط قائدها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بانصرافه من محل الواقعة خشية تعدي الأهالي عليه.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًًا استغاثة سيدة لتضررها من عامل توصيل طلبات لقيامه بالتحرش بنجلتها لفظياً بمدخل العقار سكنهما حال نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالإستغاثة بحارس العقار قام بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الشاكية، وباستدعائها وسؤالها قررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت أنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر بتلك الواقعة، واكتفت بنشر الاستغاثة فقط.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه (مقيم بمحافظة بنى سويف)، وبحوزته دراجة نارية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.