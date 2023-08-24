محافظ الإسكندرية ووزير الشباب يفتتحان تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، تصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 الي 30 أغسطس الجاري.

ورحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور والفرق المشاركة في البطولة، متمنيًا التوفيق لهم والاستمتاع بأجواء مدينة الإسكندرية وزيارة معالمها.

شهد الافتتاح جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعبدالحكيم الشلماني رئيس إتحاد شمال إفريقيا، ومحمود الهماني سكرتير عام شمال إفريقيا، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

الفرق المشاركة في البطولة

هذا ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، افاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب".

محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية ملتقى الشباب للتوظيف

كان قد افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، ملتقى الشباب للتوظيف "مشروع شباب المستقبل بالإسكندرية"، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

وقال المحافظ أن ملتقى اليوم هو ترجمة على أرض الواقع لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين، خاصة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ أنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، فقد حرصت محافظة الإسكندرية علي تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات الملتقيات التوظيف التي تواكب التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الابتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات.

وتوجه محافظ الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهود الوزارة المستمرة في إقامة ملتقيات التوظيف وصقل مهارات شبابنا الواعدة، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركات والقطاعات المشاركة في هذا الملتقى.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الإسكندرية برفقة وزير الشباب والرياضة أجنحة الشركات المشاركة بالملتقى، وعددهم 30 شركة، توفر من خلالها أكثر من 700 فرصة عمل.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث