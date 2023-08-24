الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع جيريمي دوكو حتى 2028

جيريمي دوكو
جيريمي دوكو

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع البلجيكي جيريمي دوكو قادمًا من رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك دوكو في 91 لقاءً بقميص فريق رين وسجل 12 هدفًا، كما يلعب دوليًا مع بلجيكا منذ 2018.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع دوكو بعقد ممتد لـ5 سنوات مقبلة.

وبات جيريمي دوكو ثالث صفقات مانشستر سيتي الصيفية بعد التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول.

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ماذا قال جيريمي دوكو عن انتقاله لمانشستر سيتي؟

وقال دوكو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"إنه يوم عظيم بالنسبة لي على المستويين الشخصي والاحترافي، مانشستر سيتي هو أفل فريق في العالم والانضمام لهم أمر مميز بالنسبة لي ولعائلتي".

أضاف: "أنا لاعب صغير ومازال لدي الكثير للتطور والتعلم والعمل بجوار جوارديولا وفريقه واللعب بجانب هؤلاء اللاعبين على المستوى العالمي سيجعلني لاعب أفضل، وأنا متأكد من ذلك".

وأردف: "مشاهدة مانشستر سيتي في الموسم الماضي كانت رائعة، الفوز بالثلاثية أصعب شيء في كرة القدم وهم نجحوا في ذلك، لاي يمكنك تخيل كم هو مثير أن تنضم لهذا الفريق، لا يمكنني الانتظار حتى البداية، أتمنى أن أجعل الجماهير سعداء".

فيما علق تيكسي بيجيرستاين، المدير الرياضي للنادي على صفقة دوكو قائلًا:"جيريمي لاعب شاب مثير وأنا سعيد جدًا لانضمامه معنا، من حيث السمات فهو يملك كل شيء يحتاجه الجناح فهو لديه وتيرة لعب متميزة، واستثنائي في مواقف الواحد على واحد".

أضاف: "أنا أثق في أن العمل مع جوارديولا وفريقه التدريبي هنا في سيتي سيطور دوكو للاعب هجومي على مستوى عالمي".

ولعب جيريمي دوكو مباراتين مع فريق رين في الموسم الجاري من بطولة الدوري الفرنسي، وسجل هدفًا واحدًا.

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