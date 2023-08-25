الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب ورشة الموسيقى في مشروع "أهل مصر" يستعدون للحفل الختامي بحضور "الكيلاني"

جانب من الورشة
جانب من الورشة

يشارك 20 طالبًا من المحافظات الحدودية في ورشة الموسيقى ضمن مشروع أهل مصر برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والذي يُقام حاليًا في محافظة جنوب سيناء.

ويقول محسن صادق، مُدرب ورشة الموسيقى بالمشروع، إن الكثير من الطلاب يقبلون على الورشة، مضيفًا أنه يوجد استجابة رائعة منهم في أدائهم في الغناء والعزف والأدوات الموسيقية وغيرها.

وأشار إلى أن الفريق قام بالتدريب على 5 أغانٍ ويستعد إلى غناء أكثر من أغنية فى الحفل الختامي أمام الوزيرة منها: (أما براوة - فيها حاجة حلوة - سهر الليالي)، بالإضافة إلى فقرات العزف والأورج.

وقال محسن، إنه إذا دخل هذا المشروع للمدارس سيكتشف الكثير من المواهب، حيث يوجد الكثير من المواهب بين طلاب المدارس ممن يحبون الموسيقى ويسعون إلى التطور فيها.

وأضاف، أنه يوجد توجيه تربية موسيقية من أكفأ الأشخاص لذلك إذا تم بالفعل الاهتمام بعمل هذه الورش فى المدارس سيكون أمرًا رائعًا للغاية.

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مشروع "أهل مصر"

يُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

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