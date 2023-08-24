رجال الأعمال الأفارقة: الانضمام لـ بريكس فرصة لاستعادة قوة مصر الاقتصادية

قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن الدولة المصرية قطعت طريقاً طويلاً في النهوض بالاقتصاد على مدار العشر سنوات الماضية، ولهذا فإن مصر أمام فرصة عظيمة الآن، لتقوية نموها الاقتصادي وحجز مكان متقدم بالبريكس بعد انضمامها اليوم للتحالف.

انضمام مصر للبريكس

وأكد “الشرقاوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن انضمام مصر لـ البريكس سيخفف الضغط على الاحتياج الدولاري، لأنه سيتم التعامل بالعملات المحلية في التعامل التجاري بين الدول الأعضاء.

تحالف العملة الواحدة

وأشار إلى أن هناك توجهاً داخل البريكس لإصدار عملة موحدة لأعضاء التحالف في المستقبل، مؤكدًا أن قمة بريكس قمة إعادة التوازنات في العالم القادم متعدد الأقطاب، وتحديدا في الجانب الاقتصادي.