الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكرى: انضمام مصر للبريكس يعنى تقليل الضغط على الدولار

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري إن رئيس جنوب إفريقيا أعلن اليوم انضمام مصر و5 دول لتحالف البريكس، مؤكدًا أن هذا التحالف الاقتصادي نقطة تحول هامة لجميع الدول الأعضاء، وستبدأ فعالياته مطلع الموسم القادم.

انضمام مصر للبريكس 

وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تحالف البريكس، تكتل اقتصادي عالمي وهذا التحالف له ثقله الدولي، حيث إن روسيا والهند لهما سيطرة على سوق الحبوب العالمي، بينما الصين لها السيطرة التكنولوجية الصناعية، لذا فإن تكتل البريكس يمتلك 26% من الناتج الإجمالي العالمي وهذه النسبة سوف ترتفع مع انضمام الأعضاء الجدد.

أكبر تكتل اقتصادي عالمي 

وأضاف أن البريكس بمثابة أكبر تكتل اقتصادي عالمي في القرن الواحد والعشرين، لذا فإن انضمام مصر سيعمل على تقليل الضغط على الدولار، ومن ثم توافره بالخزانة المصرية.

اقرأ المزيد:ـ

برلماني: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" خطوة جادة لتحقيق هيمنة دول الجنوب

الحكومة: نتطلع إلى دعم البريكس لتنظيم مسألة الديون على الدول النامية

برلمانية: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" دليل على ثقل الدولة المصرية

 

مصطفى بكرى البريكس حقائق وأسرار صدى البلد انضمام مصر للبريكس

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

اعتبارًا من 26 أغسطس.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة

أورنستين: ليفربول يحسم موقفه من انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات بمصر

عمرو السمدوني: نتائج انضمام مصر لـ«بريكس» تظهر خلال 2024

ضربها لما استغاثت..عامل ديلفري يتحرش بفتاة داخل مدخل عقار بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)