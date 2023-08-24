بكرى: انضمام مصر للبريكس يعنى تقليل الضغط على الدولار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن رئيس جنوب إفريقيا أعلن اليوم انضمام مصر و5 دول لتحالف البريكس، مؤكدًا أن هذا التحالف الاقتصادي نقطة تحول هامة لجميع الدول الأعضاء، وستبدأ فعالياته مطلع الموسم القادم.

انضمام مصر للبريكس

وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تحالف البريكس، تكتل اقتصادي عالمي وهذا التحالف له ثقله الدولي، حيث إن روسيا والهند لهما سيطرة على سوق الحبوب العالمي، بينما الصين لها السيطرة التكنولوجية الصناعية، لذا فإن تكتل البريكس يمتلك 26% من الناتج الإجمالي العالمي وهذه النسبة سوف ترتفع مع انضمام الأعضاء الجدد.

أكبر تكتل اقتصادي عالمي

وأضاف أن البريكس بمثابة أكبر تكتل اقتصادي عالمي في القرن الواحد والعشرين، لذا فإن انضمام مصر سيعمل على تقليل الضغط على الدولار، ومن ثم توافره بالخزانة المصرية.

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