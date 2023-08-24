الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب برلماني: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" خطوة جادة لتحقيق هيمنة دول الجنوب

النائب سامي سليم
النائب سامي سليم

صرح النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس بداية من 2024، خطوة مبشرة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص التعاون الدولي بين دول المجموعة من خلال العملة المحلية.

أهمية عضوية مصر لمجموعة البريكس

وأضاف النائب سامي سليم، أن عضوية مصر الكاملة في مجموعة البريكس بداية من عام 2024، تعد تتويجًا للمرحلة السابقة من العمل البناء وما اتخذته مصر من خطوات لتقوية جسور الثقة مع المجتمع الدولي، فضلًا عن أنها شهادة تعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.

أضاف النائب سامي سليم أن القرار سيخلق فرص اعظم للتعاون مع الدول المدعوة للانضمام لـبريكس، لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي، وتحقيق مصالح دول الجنوب.

وانضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وبحسب الإحصائيات، فإن مجموعة البريكس شديدة الأهمية نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدًا، إضافة لعدد سكان كبير جدًا من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلاً عن حوالي 19.5% من تجارة العالم في الخمس دول، لذا فهو تكتل اقتصادي مهم جداً، وعليها قدمت 32 دولة رسمياً للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.

ارتفاع الصادرات المصرية 

اختتم “سامي سليم”، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021، بينما ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%، وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.

الإسماعيلية نواب الاسماعيلية أعضاء بريكس مجلس النواب مجلس الشيوخ

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