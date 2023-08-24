الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى يكشف سبب انضمام مصر لمجموعة البريكس

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

علق الخبير الاقتصادي د. مصطفى بدرة على اختيار مصر عضوًا دائمًا في مجموعة البريكس.

وقال بدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن موافقة الدول الخمسة الأساسيين في البريكس على ضم مصر والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، أمر في غاية الأهمية، وفخر للدولة المصرية.

وأرجع اختيار هذه الدول وفقًا لمعايير وأسس تنص على أن معدلات النمو والزيادة والقدرات الاقتصادية لهم من أفضل اقتصاديات الدول التي تريد الحصول على عضوية البريكس، إضافة إلى وجود علاقات استراتيجية وسياسية بين دول البريكس والدول المنضمة حديثًا للمجموعة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية كان لها ثقل كبير جدًا خلال الفترة الماضية في تحسين الوضع الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي.

وأكد أن مصر ستحقق استفادة قصوى بعد انضمامها إلى مجموعة البريكس، أبرزها زيادة المشروعات الكبرى داخل الدولة، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول المجموعة سيخفف من أثار المعاناة التي تمر بها الموازنة العامة في مصر بسبب نقص الدولار.

اكسترا نيوز مصطفى بدرة مصر البريكس الدولار

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