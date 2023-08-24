الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمعية رجال الأعمال الأفارقة: قمة "بريكس" تعيد التوازنات للعالم بتعدد الأقطاب

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي

تحدث الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، عن أهمية قمة بريكس والمنعقدة في جنوب أفريقيا، وتستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة.

وقال الشرقاوي، خلال لقائه على القناة الأولى، هذه الفترة هامة جدا في تاريخ الاقتصاد العالمي، وهناك توجه جديد نحو خطوة أولى في رفض الهيمنة الغربية والسياسات الغربية التي أثرت على كثير من دول العالم والأسواق الناشئة.

- التطلع إلى عالم متعدد الأقطاب

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة:" وتحديدا دول القارة الأفريقية، موضحاً أن الأحداث الأخيرة في العالم، سواء كانت بسبب جائحة كورونا وما تبعها من مشكلات وتحديات في الحرب الروسية الأوكرانية التي نقلت نزاعا كبيرا فتح بابا للتطلع إلى عالم متعدد الأقطاب.

كما شدد رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، على أن قمة بريكس هي قمة إعادة التوازنات في العالم القادم متعدد الأقطاب، وتحديدا في الجانب الاقتصادي.

وانطلقت اليوم قمة مجموعة "بريكس"، والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في جوهانسبرج، بمشاركة ما يزيد على 40 من رؤساء ومسئولي الحكومات، في مهمة تستهدف في المقام الرئيسي إنهاء سيطرة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل ديناميكيات تؤكد تأثير الاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية.

ويشارك قادة 4 دول في القمة وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

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