الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف الموعد الرسمي لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

مرتبات
مرتبات

ترتفع معدلات البحث عن الموعد الرسمي لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 مع اقتراب نهاية شهر أغسطس الجاري واستعداد أصحاب المعاشات لصرف معاشات الشهر الجديد من منافذهم المعتادة.

الموعد الرسمي لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

في هذا التقرير نرصد الموعد الرسمي لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وفق بيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مواعيد وجدول الصرف أصحاب المعاشات.

يبدء صرف معاشات سبتمبر 2023 كما هو متبع في الصرف لأصحابها في اليوم الأول من كل شهر.

ويكون صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 للشريحة الأولى والتي تحصل على أكثر من 1000 جنيه يومَي 1 و2 سبتمبر 2023.

وصرف معاشات شهر سبتمبر 2023  للشريحة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه  من 3 سبتمبر وحتى 5 سبتمبر 2023.

أما صرف معاشات سبتمبر 2023 للشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، فيكون يومي 6 سبتمبر و7 سبتمبر. 

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

منافذ صرف معاشات سبتمبر 2023 

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشهم لشهر سبتمبر 2023 من المنافذ المعتادة بالنسبة لهم والمتمثلة في:

  •  فروع بنك ناصر الاجتماعي
  • منافذ شركة فورى
  •  ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك
  •  محافظ الهواتف المحموله
  •  البنوك التجارية وبنوك القرى
  • البريد المصري 

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. تفاصيل

مرتبات أغسطس 2023 للعاملين  في الدولة 

بدأ من اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 صرف مرتبات العاملين بالدولة ويستمر لمدة 5 أيام.

يكون الصرف في اليوم الأول  للعاملين في الوزارات ثم المديريات الخدمية في المحافظات ثم الهيئات المستقلة الحكومية.

يستكمل العاملون صرف مرتبات أغسطس يوم الأحد 27 أغسطس 2023.

ثم الاثنين 28 أغسطس 2023  اليوم الثالث لصرف مرتبات أغسطس. 

وكذلك يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، و أخيرًا يتم صرف مرتبات أغسطس يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023. 

مرتبات العاملين وفق جدول الزيادات المطبق من أبريل 

  • الفئة الأولى أو ما يعادلها 10500 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه.
  • درجة المدير العام أو ما يعادلها 7000 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه.
  • الدرجة الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.
  • الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.
  • الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

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تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. تفاصيل

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