الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الخميس.. موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

تشغل كثير من الناس والموظفين بالبحث علي جوجل عن موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، بالتزامن مع قرب اقتراب موعد صرفها.

موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 وجدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أعلنت وزارة المالية، عن بدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، ابتداءً من يوم الخميس 24 من الشهر ذاته ولمدة 3 أيام حتى يوم 28 أغسطس المقبل، في حين يتم صرف المتأخرات سيكون خلال أيام 9 و10 و11 أغسطس 2023، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023
 

سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

سيتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

سيتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

سيحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

سيتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

سيحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

سيتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه.

بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر الصرف 3 أيام، كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

كما أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على أن يستمر لمدة 3 أيام متتالية صرف مرتبات أغسطس 2023 خلال أيام 24 و27 و28 من نفس الشهر.

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