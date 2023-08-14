الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر 2023

مرتبات
مرتبات

انشغل كثير من الناس والموظفين بالبحث على جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، بالتزامن مع اقتراب موعد صرفها.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 وجدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.

أعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، ابتداءً من يوم الخميس 24 من الشهر ذاته ولمدة 3 أيام حتى يوم 28 أغسطس المقبل، في حين يتم صرف المتأخرات سيكون خلال أيام 9 و10 و11 أغسطس 2023، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالتربية والتعليم وموظفي الحكومة

جدول وموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لجميع العاملين بالدولة

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفى الحكومة

جدول مرتبات شهر أغسطس 2023 بعد الزيادة
 

سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه.

بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر الصرف 3 أيام، كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023.

كما أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على أن يستمر لمدة 3 أيام متتالية صرف مرتبات أغسطس 2023 خلال أيام 24 و27 و28 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 موعد صرف مرتبات شهر أغسطس صرف مرتبات شهر أغسطس موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

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