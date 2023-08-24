الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: الانضمام لـ بريكس فرصة لتعميم تجربة التجارة بالعملة المحلية

بريكس
بريكس

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهم النتائج الاقتصادية المترتبة على انضمام مصر لمجموعة بريكس، مؤكدًا أن مصر ستُحقق بسببها العديد من المكاسب الاقتصادية. 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أنه مع انضمام مصر لهذا التحالف الاقتصادي والمنافس القوي لمجموعة السبع الكبار، فإن الاقتصاد المصري سيستعيد عافيته بشكل كبير.

وأوضح أنه سيرتب أيضًا، زيادة في حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، وهو جانب بدأت فيه الصين وروسيا في وقت من الأوقات، وكذلك الصين والهند، وسيكون هناك تعميم لهذه التجربة بأن يكون هناك تعامل بالعملات المحلية، لحين أن يكون هناك عملة موحدة لمجموعة البريكس.

مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية البريكس مجموعة بريكس استفادة انضمام مصر لبريكس روسيا

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