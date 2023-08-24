وزارة العمل: تدريب على مهن التسويق الإلكترونى و"المالتى ميديا" بالإسكندرية

بدأت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع مركز أركان للإبداع في عقد المقابلات الشخصية للدفعة الثانية للمتقدمين للشباب من الجنسين على مهن التسويق الالكتروني والفوتوشوب، والمونتاج، والأنيميشن، وذلك بمقر مركز أركان للإبداع، ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية والمركز والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات؛ للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب وإصقال مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية عمل الإسكندرية، والذى أفاد عقد مقابلات شخصية لعدد 120 من المتقدمين من الشباب للتدريب على السوشيال ميديا والتسويق الالكتروني ولمدة 3 أيام، وذلك بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، والذي يسهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل.. وحضر المقابلات العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع، وايفيت عبدالمسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني.

وأضاف وكيل المديرية، أن ذلك التدريب يأتي في ضوء خطة التدريب المهني للعام 2023/ 2024، ويمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر المديرية، ومقرات مراكز التدريب المهنى الموجودة بالمحافظة، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات، وتشترط فى الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة، مع إجراء إختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.