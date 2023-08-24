"الدستور" ترصد الاستعدادات النهائية لبدء مهرجان الدراما 2023 في مدينة العلمين

دقائق قليلة تفصلنا عن بدء النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في مدينة العلمين الجديدة على هامش مهرجان العلمين للمرة الأولى.

ويرصد "الدستور" التحضيرات النهائية لمهرجان القاهرة الدولي للدراما في نسخته الثانية، من وجود كلمة تحمل اسم المهرجان باللغة الإنجليزية وهي "Cairo drama festival"، كما يوجد ريد كاربت لدخول نجوم الفن عليها مع بدء المهرجان.

ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور 60 سنة دراما، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

يجدر الإشارة إلى أن القائمين على المهرجان قرروا تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ممثل دور ثان، إلى جانب وجود 8 جوائز مستحدثة لأفضل مؤلف دراما، ومونتاج، وأفضل الفنانين دور أول وثان، وأفضل الأعمال الفنية، كما يشارك في المهرجان 35 عملًا دراميًا من الأعمال الرمضانية وأعمال طوال العام.

جدير بالذكر أن هذا العام للمرة الأولى في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الـثانية يتم وضع جائزة للممثلين والممثلات لاختيار الأفضل من بينهم على الموسم الدرامي كاملا وليس فقط الماراثون الرمضاني لعام 2023، كما أنه يمكن للجمهور التصويت لاختيار الأفضل من وجهة نظرهم سواء وجه صاعد أو ممثل دور ثان أو مساعد، بالإضافة إلى التصويت على اختيار افضل مؤلف ومخرج لعمل درامي على مدار العام.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث