الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جاسمين طه تقدم حفل مهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الثانية

جاسمين طه
جاسمين طه

تقدم الإعلامية جاسمين طه زكي حفل مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، المقرر إقامته الليلة بمدينة العلمين الجديدة، تحت شعار "60 سنة دراما"، ويذاع مباشرة على شاشة dmc.

انطلاق مهرجان القاهرة للدراما اليوم

وتعكف إدارة مهرجان القاهرة للدراما حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق الدورة الثانية منه بعد ساعات من الآن، ولأول مرة بمدينة العلمين الجديدة بالتزامن مع مهرجان العلمين في دورته الأولى.

تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وكان القائمون على مهرجان القاهرة للدراما أعلنوا عن تفاصيل الدورة الثانية منذ أيام خلال مؤتمر صحفي حيث تشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلًا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي. 
 

مهرجان القاهرة للدراما جاسمين طه إدارة مهرجان القاهرة للدراما العلمين الجديدة العلمين دراما 60 سنة دراما

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