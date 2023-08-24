محافظة القاهرة تعلن ملامح تطوير المعادى جنوب العاصمة

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا موسعًا بمقر المنطقة الجنوبية لاستكمال ما قد بدأته من أعمال تطوير بنطاق حي المعادي والذي يعد من أعرق أحياء المنطقة الجنوبية والعاصمة برمتها لدراسة مقترح أعمال التطوير، وذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيري، رئيس حي المعادي، ومنال محمود، سكرتير الحي، ومديري ومهندسي إدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية والحي ومهندسي الشركة المنفذة.

خطة ممنهجة لتطوير حى المعادي

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك خطة ممنهجة تم وضعها لتطوير حي المعادي عبر تحديد أولويات الأعمال لتكون على عدة مراحل ليشمل الحي برمته لعودته إلى سابق عهده بعد أن أصبحت هناك ضرورة ملحة لإعادة رونقه الحضاري وطابعه الخاص الذي يميزه عن غيره من الأحياء الأخرى لتشمل أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق شارع 100 و101 و150 وشارع الدبلوماسيين ومعادي الخبيري، إلى جانب تطوير ميدان محطة مترو المعادي وشارع 8 والذي يبلغ طوله 2.7 كيلو متر من حدائق المعادي وحتى كوبري شمال طرة.

ملامح التطوير المقترحة

وأضافت نائب محافظ القاهرة بعد اطلاعها على أهم ملامح التطوير المقترحة والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الحالية لشارع 9 أنه أحد أهم شوارع حي المعادي الحيوية ذو الواجهة الخدمية والترفيهية لسكانه وسكان المناطق الأخرى والذي لابد أن تشمله أعمال التطوير مع تحقيق عنصر الاستمرارية والحفاظ على هويته البصرية بين قيمة الشارع قديمًا واحتياجات ومتطلبات مرتاديه وساكنيه حاليًا من خلال التنسيق الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية.

ونوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالحفاظ والأخذ في الاعتبار بأهم العناصر والمحددات الرئيسية التي تميز الشارع وخاصة الحفاظ على الأشجار وتوفير الخدمات وكافة المخالفات وإشغالات المحلات والكافيهات والباعة الجائلين وعدم التعدي على حرم الطريق ومراعاة المسافات الحرة لتحويله إلى ممشى ترفيهي خدمي.

ووجهت نائب محافظ القاهرة بضرورة الارتقاء بكفاءة الطرق وتطوير الأرصفة والتي يتراوح عرضها 2 متر تقريبًا والبلدورات مع اعتماد تصاميم مميزة ومواد مستخدمة لتحقيق عنصر الاستدامة، مع الحفاظ على حركة المركبات والمشاة به وإضافة اللمسات الجمالية بتقليم ورفع كفاءة المزروعات والغطاء الشجري وأعمال اللاند سكيب، مع استخدام أعمدة الإنارة ذات الطابع العريق، معربة عن شكرها العميق لرئيس الحي وفريق العمل وإعجابها بالتصور المقترح، متمنية بدء تنفيذه على وجه السرعة لرفع واجهة الحي الحضارية.

كما شددت على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي لنهو الأعمال على وجه السرعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها مع عقد اللقاءات والمتابعات الميدانية الدورية للتعرف على كافة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ لتذليل كافة التحديات التي قد تواجه معدلات التنفيذ.