الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق المحلات المخالفة بالمعادي (صور)

حملة مكبرة بحي المعادي
حملة مكبرة بحي المعادي لازالة الاشغالات وغلق وتشميع المحلات

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، جهود حي المعادي برئاسة اللواء دكتور طارق بحيري، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لإزالة الإشغالات ومخالفات المحلات والكافيهات ووقف الأعمال المخالفة عبر المتابعة الميدانية الدورية.

وأسفرت جهود الحي عن غلق وتشميع شقتين سكنيتين بعد تحويلهما إلى شركة استشارات هندسية بمشروع “ريحانة ريزدانس” زهراء المعادي، بناءً على الشكواى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

كما وجهت أجهزة حي المعادي بالتعاون مع ادارة المحلات والمتابعة الميدانية، حملة لرفع الإشغالات بمنطقة دجلة بشارع 215 وبشارع 9 ثكنات المعادي.

وقامت أجهزة حي المعادي بغلق وتشميع ورفع اشغالات مقهى شارع دمشق مع شارع 10 وتم ايقاف أعمال بالعقار 26 شارع 76 مع شارع 13 مكرر عبارة عن تركيب سور من الحديد أمام العقار، وتم إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات وايداعها بمخزن الحي.

واسفرت الحملة بحي المعادي عن غلق وتشميع جيم 8 شارع شمال سيناء 1 غولق وتشميع ورشه ثلاجات وغسالات شارع 13 مكرر

وجاءت الاعمال بتكليف من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

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اجهزة محافظة القاهرة حي المعادي المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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