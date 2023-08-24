وزير التموين : انضمام مصر فى مجموعة “بريكس“ يساعد فى توفير الأمن الغذائى

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات له أن دخول مصر ضمن مجموعة “ بريكس” خطوة متميزة فى زيادة العلاقات التجارية بين مصر والعديد من الدول مثل روسيا والصين والبرازيل وغيرها من الدول خاصة فى مفهوم الأمن الغذائي “ الحبوب، الاقماح، الزيوت “ كما أنها تعتبر نقلة هامة لاستكمال إمكانية التعامل بالعملات المحلية أو الروبيل أو الين وفقًا لآليات التعامل مما سيقلل الاعتماد على الدولار

وأضاف المصيلحى أن انضمام مصر لمجموعة “بريكس “ سيزيد من إمكانية التبادل التجارى وتقليل الفجوة فى الميزان التجارى، كما سيتيح لمصر التعامل بالعملات المحلية خاصة فى شراء الحبوب مثل الأقماح والزيوت والسكر، مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية، كما سيزيد من ثقل مصر على المستوى الدولى فى ظل وجود قيادة سياسية وطنية تحرص دائمًا على دعم التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحة المواطن المصرى

وثمن الرئيس عبدالفتاح السيسى إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسى فى بيان: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول "بريكس"، يعد نجاحًا جديدًا يضاف إلى نجاحات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، اليوم، أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار، كما أن عضوية مصر في بريكس، ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.

وهنأ المنوفي الرئيس بدعوة مصر لعضوية بريكس، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى التحالف هو تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلًا وإرادتها حرة.

وأكد المنوفي أن ضم مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجًا استثماريًا في مصر.

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعًا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

وأوضح المنوفي أن التحالف المؤسس يضم خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، كما أن هذا التحالف ينتج أكثر من ثلث الحبوب على مستوى العالم.