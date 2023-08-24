الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير منظمة العمل الدولية: نتعاون مع الشباب والرياضة بشكل فعال بـ"مشروع شباب المستقبل"

المدير الإقليمي لمنظمة
المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية

قال إيريك أوشلان المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن زيارته للإسكندرية اليوم تعد زيارة مميزة، وذلك في إطار الفعالية المهمة المقامة بالمحافظة "ملتقى التوظيف للشباب”، من خلال التعاون القائم الفعال بين منظمة العمل الدولية ووزارة الشباب والرياضة، وجميع الجهات المشاركة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب المصريين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى توظيف الشباب تحت شعار "مشروع شباب للمستقبل" ، بمركز شباب أبو قير شرق الإسكندرية ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومنال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأضاف أوشلان، خلال افتتاح الملتقى، أن مشروع الشباب للمستقبل ينفذ بالتعاون مع اليونيسيف ودعم من الوكالة السويسرية لتوفير فرص عمل للشباب من خلال شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يهتم بشكل كبير بهذه القضية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم وتسهيل دخول الشباب سوق العمل المصري، وخفض معدل البطالة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

يذكر أن ملتقى التوظيف للشباب تنظمه وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في إطار تنفيذ أنشطة مشروع شباب للمستقبل، وذلك  بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بعدد 35 شركة لتوفير 700 وظيفة وذلك على هامش فعاليات مبادرة "صيف شبابنا".

ويهدف المؤتمر إلى صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم.

منظمة العمل الدولية مشروع شباب للمستقبل محافظ الإسكندرية شركات القطاع الخاص ملتقى التوظيف للشباب

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