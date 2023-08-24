هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق الوطء لزوجته؟.. أشرف الفيل يجيب

قال أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرجل يجوز له أن يتنازل عن حق الوطء لزوجته على أن تبقى في المنزل وتهتم بالأولاد.

أضاف الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن النبي عليه السلام تنازلت له السيدة سودة بنت زمعة عن ليلتها للسيدة عائشة، رضي الله عنها، وهو نوع من التخيير، مؤكدًا أنها علمت أن النبي عليه السلام لا يرغب فيها وعلمت ذلك بطبيعتها كامرأة فتنازلت عن ليلتها لعائشة وهذا يجوز.

الحقوق الزوجية التقليدية

أشار إلى أن الرجل قد يتزوج من امرأة قد كبرت أومرضت أو لا يطيق أن يأتيها وتوافق على أن تبقى معه دون وطء فلا حرج، مؤكدًا أننا أخذنا من الحقوق الزوجية القشور فقط ولكن هناك حقوق زوجية تقليدية وردت في الكتاب والسنة صريحة مثل حق الولاية والنفقة، كما أن هناك حقوقًا زوجية غير تقليدية وهي مستنبطة من الكتاب والسنة وليست واضحة مثل حق الزوجة على زوجها أن يحبها ويتحدث معها بكلام فيه مشاعر ومن الأدلة على ذلك "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".