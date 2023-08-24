الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطباء في مستشفى أم المصريين لـ"الدستور": نرغب في منع تفشي المتحور الجديد

كورنا
كورنا

“نسابق الوقت”.. هكذا بدأ أحد أطباء مستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، حديثه عن المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد EG 5، مشيرًا إلى أن الأخبار التي أعلنت عن وصول الفيروس لمصر، يؤكد أن لدينا أعداد أخرى أعراضها أقل لكننا لم نعرفها بعد، لأن مناعة الأشخاص قوية، قادرة على مواجهة المرض، دون أن تسوء حالتهم.

أطباء أم المصريين  يطالبون المرضى بارتداء الكمامات الطبية

طالب أطباء مستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، الحالات المرضية الوافدة على المستشفى بارتداء الكمامات الطبية، وذلك لحماية أنفسهم والآخرين من تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد EG 5، تجنب تحوله لوباء، كما حدث مع فيروس كورونا في 2020

مستشار رئيس الجمهورية يطالب المواطنين باتباع أساليب الوقاية 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فترة حضانة المتحور الجديد قد تصل إلى 4 أيام، وقد يصاب شخص بالفيروس دون ظهور الأعراض عليه، أي أنه يكون حاضنا للفيروس وينقل العدوى للآخرين، وبالتالي فإن علينا اتباع أساليب الوقاية ولا توجد خطورة حتى هذه اللحظة.

أطباء في مستشفى أم المصريين: نرفض الكشف على المريض إلا بعد ارتداء الكمامات الطبية 

حاورت" الدستور" عدد من الأطباء  في مستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، للوقوف على جهودهم التي يبذلونها لحماية المواطنين من تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد EG 5، إذ قال عامر محمد، طبيب الباطنة في مستشفى أم المصريين، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إنه يخبر المرضى فور دخولهم إليه بضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة وخاصًة في المستشفيات، منوهًا أن الكمامات تحافظ على حياة الجميع، وتحمينا من تردي الأوضاع الصحية، لأن العالم لن يتحمل وباء جديد".

فيما قال مجدي أحمد، طبيب أمراض النسا والتوليد في مستشفى أم المصريين، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ" الدستور" إن هناك وعي كبير لدى المواطنين بخطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد EG 5، وذلك لأن الجميع أصبح مدرك طريقة تنفيذ قوات التباعد الاجتماعي، والاجراءات الاحترازية والوقائية، معقبًا: "الكمامة والكحول هما الأسلحة الأولى".

أضاف عبدالله عبدالكريم، طبيب بقسم المخ والأعصاب في مستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، قائلًا لـ"الدستور" نطلب من المواطنين ارتداء الكمامة قبل عملية الكشف، ونحاول توعيتهم بضرورتها وذلك لتجنب انتشار المتحور الجديد".

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