الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الديب" يهنىء الثالث في بطولة العالم لـ"اليزر رن"

بطولة العالم لليزر
بطولة العالم لليزر رن

هنأ  يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، البطل يحيى محمد عبدالسلام لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لليزر رن  المقامة في مدينة باث بإنجلترا، وبحضور الدكتور محمد البسطويسي.

وأشاد الديب، بمستوى اللاعبين داخل نادي 23 يوليو وما يحققه النادي من إنجازات رياضية وانضمام عدد كبير من اللاعبين إلى منتخب مصر في مختلف الألعاب، موضحاً أن مجلس إدارة نادي 23 يوليو تحت قيادة المحاسب إسلام سليمان يقوم بمجهودات عظيمه تكلل بالنجاح دوماً.

وأضاف أن هناك نجاحات كبيرة تحققت للرياضة المصرية في السنوات الأخيرة في ظل دعم واهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح اهتمام غير مسبوق للرياضة والرياضيين وتوفير إمكانيات كبيرة كان لها دور كبير في النجاحات التي تتحقق في الفترة الحالية.

وكيل وزارة الشباب بالغربية برونزية كأس العالم نادى ٢٣ يوليو يحى عبد السلام رياضة الليزرن

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