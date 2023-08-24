"القاهرة الإخبارية": رفع سعر الفائدة التركية اليوم أحدث حالة من الفوضى بالأسواق

قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن معدل سعر الفائدة الذي أعلن عنه البنك المركزى التركي، قبل قليل، كان مفاجأة كبيرة للشعب التركي بالكامل، حيث شكل هذا القرار الذي تمثل في رفع سعر الفائدة 25% صدمة في الأسواق التركية، معبراً: "لم يتوقع أحد على الإطلاق هذه النسبة، وكان الجميع يتوقع هذا القرار مع نهاية العام".

رفع سعر الفائدة

وأكد عمر أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنك المركز التركي بهذا القرار يريد أن يؤكد أنه الجهة الوحيدة التي ستوجه الأسواق التركية بعد ذلك، ولن يسمح بالتوقعات القليلة لقرارات المركزي التركي، كما أن هذا القرار يرد على الشائعات الخاصة باستقالة وزير المالية التركي، حيث يشير القرار إلى أن الإدارة الاقتصادية التركية قوية.

وأضاف، في حديثه، أن قيمة الدولار انخفضت إلى 26 ليرة تركية بعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة، ولهذا قرار المركزي التركي أحدث حالة من الفوضى بالأسواق التركية.

ارتفاع مؤشر التضخم

وتابع: "رفع نسبة الفائدة 25% ما زال معدلا منخفضا مقارنة بارتفاع مؤشر التضخم في الدولة، ومن المتوقع أن يتم رفع النسبة مع نهاية العام لتصل إلى 30%".

واستطرد: "معظم المراقبين والاقتصاديين يشيدون بهذا القرار الذي سيكون بمثابة طوق النجاة لدخول تركيا في مرحلة الإفلاس".