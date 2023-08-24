خميلة الجندي تكشف تفاصيل روايتها المترجمة "خديعة الحب الإسباني"

يصدر، قريبًا، النسخة العربية لرواية "خديعة الحب الإسباني"، عن دار الرواق للنشر والتوزيع، للكاتبة إيلينا أرماس، ومن ترجمة خميلة الجندي وهى الرواية الفائزة بأفضل رواية أولى عام 2021 على موقع جودريدز ومرشحة لأفضل رواية رومانسية 2021.

وتواصلت "الدستور" مع مترجمة العمل، للكشف عن أسراره، فقالت خميلة: هو عبارة رواية شبابية وهذا النوع من الأدب رائد للغاية هذه الفترة في أمريكا وأوروبا، كما أن الرواية يميل إلى الرومانسية والعلاقات الصحية بين العلاقات والحبيب والحبيبة.

وتضيف المترجمة خميلة، أن الرواية تدور أحداثها حول بطلة إسبانية، تسافر إلى أمريكا بعد صدمة تعرضت له بسبب حبيبها القديم، أدت إلى انفصالهما، وبدأت عملها في أمريكا، وتفاجأنا الأحداث أن أختها تحب شقيق حبيها السابق وحتى اقتراب موعد زفاف، تتردد البطلة في الحضور، وهنا تظهر مفاجأت جديدة في القصة تكشفها الرواية، وتشير خميلة إلى أن الرحلة مليئة بالأحداث التي تجعل من الحبيبين أن يغيرا نظرتهما تجاه بعضهما البعض.

المترجمة خميلة الجندي

هى كاتبة ومترجمة مصرية، ولدت في القاهرة عام ١٩٩٨ تخرجت في كلية الألسن، وحصلت على درجة دبلومة الألسن في الأدب الإنجيزي، تُدير قسم الترجمة بدار الرواق؛ وصدر لها ٥ أعمال أدبية، وترجمت عن اللغتين الفرنسية والإنجليزية سبعة أعمال، وتنوعت هذه الأعمال منها 3 روايات ومجموعة قصصية وكتاب في السيرة و10 ترجمات عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ومن أجواء الرواية

كذبة بيضاء تقود كاتالينا إلى مأزق كبير. حين أصابها خبر خطبة حبيبها السابق بصدمة، قررت لينا أن تدّعي علاقة غرامية مع حبيب أمريكي مُختلق. الآن، تبقى على حفل زفاف أختها أربعة أسابيع وهي مضطرة إلى البحث عن حبيب مزيف يرافقها إلى الحفل. لا تترك هي وصديقتها روزي خيارًا إلا طرقتاه، لكن يبدو الخيار كامنًا في أبعد الاحتمالات الممكنة: آرون بلاكفورد الأمريكي المُتغطرس الذي أغرقها منذ يومها الأول في العمل باضطهاد وسوء معاملة جعل لديها رغبة لا تنتهي في الانتقام. لكن رحلتهما إلى إسبانيا تسمح لها باكتشاف طبقة مختلفة من هذا الرجل، شخصية جديدة، حنون، ودود، مُحبة، ومغرمة بها.