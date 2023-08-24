مجد المنزلاوي: انضمام مصر لـ البريكس يوسع قاعدة التبادل التجاري مع المجموعة

أشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي فى جمعية رجال الاعمال المصريين، بالجهود المصرية السياسية والاقتصادية على مدار السنوات الماضية والتي انتهت إلى فوز مصر بمقعد ضمن تجمع “البريكس”.

وأشار "المنزلاوي" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن انضمام مصر للمجموعة الاقتصادية البريكس، يُساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات التجارية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية.

السيسي يؤكد سعي الدولة المصرية لجاذب استثمارات جديدة

وأكد “المنزلاوي” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعي دائما إلى جذب مزيد من الفرص الاستثمارية مع دول المجموعة الاقتصادية، عن طريق توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، مُشيرًا إلى أنه يمكن تشجيع الشركات البرازيلية والروسية والهندية والصينية وجنوب أفريقية على الاستثمار في مصر في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا.

وأكد رئيس لجنة الصناعة برجال الأعمال، أنه يمكن لمصر التفاوض على اتفاقيات تجارية مع دول بركس لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات والعمل على توقيع اتفاقيات التجارة الحرة أو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف و تعزيز التعاون الثنائي مع كل دولة من دولالبريكس على حدة. ، مضيفاً أن تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المختلفة مثل التكنولوجيا والزراعة والتعليم والثقافة والسياحة.

تعزز حجم التبادل التجاري مع دول البريكس منها البرازيل والصين والهند وروسيا

وأشار إلى أن انضمام مصر للتكتل الاقتصادي لدول البريكس، يوفر فرصًا لتعزيز العلاقات وتوسيع الشبكات التجارية والتعاون الاقتصادي مع البرازيل تعزيز التعاون في قطاع الزراعة والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الثقيلة وتبادل الخبرات .

وأكد أنه عقب انضمام مصر للبريكس يمكن تعزيز حجم التبادل التجاري مع روسيا في مجال الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا وكذلك أيضا في مجال البنية التحتية وتنفيذ مشاريع مشتركة، بالإضافة إلي ذلك سوف تسعي مصر لزيادة حجم التبادل التجاري مع الهند والصين وجنوب أفريقيا في العديد من المجالات والمشاريع في الزراعة والتعليم ومشاريع البنية التحتية المشتركة والطرق الحرير، بالإضافة إلي ذلك والصناعات التحويلية والتجارة والاستثماروتبادل الخبرات في مجالات التصنيع.

واكد على تعزيز العلاقات الثنائية مع كل دولة من دول BRICS وتطوير التعاون في المجالات التي تلبي احتياجات كل دولة وتعزز التبادل المتبادل والاستفادة المشتركة.