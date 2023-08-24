الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يستقبل "عبد القوي" و"الورداني" قبل انطلاق فعاليات الحوار الوطني

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه صباح اليوم، الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى مدير مركز الإرشاد الزواجي، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تنظمه المحافظة مساء اليوم، بالمركز الثقافي بمدينة طنطا بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية.

وثمَّن محافظ الغربية مشاركة الشباب في الحوار حول القضية السكانية؛ نظرًا لما لديهم من دور فعال وفكر جديد نحو القضية السكانية والزيادة غير المبررة التي تتسبب في التهام جزء كبير من جهود التنمية، والعديد من المعوقات في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، متمنيًا خروج الحوار بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للقيادة السياسية ليستفيد منها كافة أفراد المجتمع.

محافظ الغربية يكرم البطل أحمد جابر لحصوله على ميداليتين برونزيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط

وفى سياق متصل كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية البطل أحمد محمد جابر ابن محافظة الغربية لاعب المؤسسة العسكرية، وذلك لحصوله على ميداليتين برونزيتين في رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط والتي أقيمت بمدينة وهران بالجزائر 2022 واحتلت مصر المركز الثاني عربيًا في ترتيب الدول المشاركة بالدورة لعام 2022 برصيد 51 ميدالية؛ منها 13 ذهبية، و15 فضية و23 برونزية.

وفاز أحمد جابر بميدالية برونزية الخطف وزن فوق 120 كجم رفع أثقال، وميدالية برونزية الكلين وزن فوق 120 كجم رفع أثقال.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة للبطل أحمد جابر، وذلك بحضور الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن تكريم اليوم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالرياضة لتكوين أبطال قادرين على رفع راية مصر في المحافل الدولية.

وأكد على تقديم محافظة الغربية الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية.

الحوارالوطنى محافظة الغربية القضية السكانية الدكتور طلعت عبد القوى المركز الثقافي بطنطا

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