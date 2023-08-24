إصابة 8 إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في البدرشين

أصيب 8 أشخاص في حادث مروري إثر اصطدام سيارة برصيف طريق أسيوط الزراعي، وانقلابها بعد الاصطدام أمام منطقة البدرشين بنطاق محافظة الجيزة وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تفاصيل الواقعة

و تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق أسيوط الزراعي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص تبين اصطدام سيارة برصيف الطريق مما تسبب في انقلابها ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

- مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب ميكروباص بطريق "سوهاج- البحر الأحمر"

وفي سوهاج لقي خمسيني مصرعه بينما أصيب 3 أشخاص من بينهم طالبة بكلية الطب جامعة المنصورة؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر"، قبل صينية أسيوط بـ5 كم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع شخص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر"، قبل صينية أسيوط بـ5 كم، ووجود جثة ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبین انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر قبل صينية أسيوط بحوالي 5 كيلو؛ بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

ونتج عن الحادث مصرع "ي.أ.م- 59 سنة"، وإصابة كل من “أ.م.ع- 22 سنة- طالبة بكلية الطب جامعة المنصورة- بكسر مضاعف بالساق اليسري، و”م.ص.ف"- 41 سنة- دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة- باشتباه كسر بالساق الأيسر وجرح باليد، والمدعو م.ع.م- 25 سنة- طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة".

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.