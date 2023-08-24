برلماني: ندعم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

قال النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى حكم الدولة المصرية فى ظروف صعبة، وتصدى بكل قوة لمخطط الجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن إعلان حزب مستقبل وطن لدعم السيسي فى الانتخابات القادمة يؤكد على دور الحزب ومساندة الدولة المصرية فى عملية البناء والاستقرار.

واكد الصافي، على الدعم الكامل للرئيس السيسي وذلك لاستكمال مسيرة العطاء، لافتا إلى أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ تمضي بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفير حياة كريمة للمصريين، وذلك فى ظل الظروف العالمية الصعبة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الإنجازات التي حققها السيسي في مصر على مدار 10 سنوات فى كافة القطاعات والمجالات، ووضع الدولة على مسار التنمية الشاملة اقتصاديا، وسیاسیًا، واجتماعیًا، وإنشاء المدن الجديدة، وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة ودعم الشباب.

وأضاف عضو مجلس النواب، برغم من استنزاف الدولة فى مواجهة الإرهاب منذ عام 2013، الذي صنعه جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أن الرئيس استطاع القضاء عليهم والتصدي لهم بكل قوة وأصبحنا دولة آمنة وعادة السياحة تزدهر مرة أخرى، مضيفا أن هناك إشادة خارجية من الدول الأوروبية أو العربية أو الأفريقية وأيضا الدول العظمى على دور السيسى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتدخل فى العديد من القضايا المحورية وحلها.

استقرار الشرق الأوسط

كان قد قال النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا والمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، تؤكد على دور مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، علاوة على الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف الصافي، أن عقد جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل والرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد حجم العلاقات المصرية الفرنسية، وهي فى أفضل ما يكون خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص فى مجالي السياحة والاقتصاد، كما أن هناك تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات الهامة التى تم مناقشتها بين الطرفين وأهمها القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على أسواق الغذاء والطاقة، والأوضاع في السودان، مؤكدًا على أن أوروبا وعلى رأسها فرنسا تنظر إلى مصر بشكل مختلف عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف النائب الصافي، أن هناك تنسيق سياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا دائمًا، وبالأخص فى القضايا الإقليمية والدولية خاصةً فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة.