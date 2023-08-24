الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 إثر حادثي تصادم بالمحور المركزي في الجيزة

حادث سير
حادث سير

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى المحور المركزي فى محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المحور المركزي، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة نقل وملاكي وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

 إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل

كما أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل  في نفس الطريق، وتسبب الحادث في كثافات مرورية وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حادث التصادم من الطريق بالكامل.

تولت النيابة العامة بالجيزة التحقيق في الحادثين حيث استعلمت من المستشفى عن حالة المصابين لسماع اقوالهم حول ملابسات الحادثين وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حولهما كما انتدبت فنيين من المرور لفحص السيارات المهشمة نتيجة التصادم. 

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من جانبها واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏67803 مخالفات مرورية متنوعة.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: «تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (‏67803) مخالفات مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بين المخالفات (18962) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(471) مخالفة السير دون تراخيص، و8 مخالفة موقف عشوائى، و12 مخالفة شروط التراخيص، و(1275) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(13) مخالفة السير بدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية».

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