ارتكبوا 5 وقائع أخرى.. ضبط لصوص يسرقون أبواب المقابر بالخليفة

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين، تخصصا فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة.

كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.

- ضبط شخص تخصص في سرقة مواتير المياه

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، لارتكابه 4 حوادث سرقة "مواتير مياه" من داخل العقارات ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط شخصين لارتكابهما واقعة سرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" باستخدام المفتاح المصطنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.