الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب مخزن جمع 2.5 طن سلع المدعمة بالمرج في القاهرة

ضبط صاحب مخزن
ضبط صاحب مخزن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن للمواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعمة "زيت طعام مكرونة" والمحظور تجميعها بقصد طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (1,737 طن زيت طعام – 776 كيلو جرام مكرونة) جميعها غير مصحوبة بأية مستندات يدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط تشكيلات عصابية وأسلحة في حملات أمنية

كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن ضبط (10) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "هيروين – شابو – أفيون") ، بحوزة (11) متهمين لعدد "5 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في ضبط (3) قضايا "سلاح نارى" ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (799) حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم (عنصرين إجراميين) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما (2,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقة نارية).

ونجحت مديرية أمن دمياط في ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو، 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بحوزة (7متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").

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الامن العام قسم شرطة المرج مديرية امن القاهرة حملات أمنية المواد المخدرة

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