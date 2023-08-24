تشكيل نظام عالمى جديد.. الرئيس الروسى يوضح أهداف "بريكس" لإفريقيا والعالم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "إن الجميع يعلم أن مجموعة دول الـ(بريكس) لا تتنافس أو تتعارض مع أحد، ولكن واضح أن هذه الإجراءات وظهور نظام عالمي جديد لديه معارضون يعملون على تقويض هذه المجموعة والذين لا يريدون أي مجموعه مستقلة عنهم لتنمو".

بوتين : بريكس تعمل على تعزيز التعاون فى مجال الطاقة

وتابع، خلال كلمته في قمة بريكس في جنوب إفريقيا، أن المجموعة تعمل على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، فيما تسعى إلى تشكيل نظام عالمي متعدد الأطراف، مضيفا أن روسيا تدعم توسع "بريكس" وانضمام أعضاء جدد إليها، خاصة أن المجموعة تعمل على تعزيز مصالح دول الجنوب، منوهًا إلى أن الدول المتطورة تضخ موارد كبيرة إلى العالم عبر روسيا.

الترحيب بانضمام أعضاء جدد لـ"بريكس" بالعضوية الدائمة

ورحب بوتين بالدول الجديدة المنضمة إلى "بريكس" بالعضوية الدائمة بداية من يناير 2024، مؤكدًا لجميع الدول الأعضاء والجدد أن المجموعة ستستمر بالعمل الذي تم إطلاقة لتوسيع مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى توسيع نفوذ المجموعة حول العالم.

وتابع: إن "بريكس" تريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد، ونعمل مع جميع الأطراف التي تريد التعامل معنا من خلال شركائنا وبرامجنا المختلفة، ولا سيما مع المجموعات التي تريد العمل معنا، مضيفًا: نقدر جميع الجهود وسنعمل على ما هي المبادئ والقواعد الداخلية لتتمكن مجموعة "بريكس" من التوسع حول العالم.