حملات مكثفة لإزالة التعديات في مدينة أبوصوير بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بإزالة فورية لبناء بدون ترخيص، عبارة عن حوائط، على مساحة ١٢٠مترًا، بأرض التطوير، بمنطقة خلف وهيصم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدي لكل أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

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كما تم إيقاف محاولة بناء بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لأعمدة خرسانية بمنطقة شعيب، على مساحة ١١٠ أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت الإزالة في حضور رئيس قرية السبع آبار الغربية والقسم الهندسي بالقرية.

حملات مكبرة لمنع التعديات

وشدد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة شن حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وكذلك التصدي لكل أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، مؤكدًا أن لن يسمح ببناء أي شخص سواء داخل مدينة الإسماعيلية أو المدن المختلفة أو القرى والنجوع، مشددًا على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد حيال المخالفين لعدم السماح بأي بناء مخالف أو حالة تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وعلى الجانب الآخر وجه اللواء شريف فهمي بشارة، بضرورة الدراسة الميدانية للمناطق المقترحة للرصف وذلك قبل إقرارها في الخطة الاستثمارية، على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة المرورية العالية والتي تخدم كثافات عالية من المواطنين والتجمعات السكانية؛ وذلك من أجل تسهيل وتيسير الحركة المرورية واستيعاب الزيادة السكانية وتوفير الراحة والأمان للمواطنين.

وشدد على البدء الفوري برصف الطرق الرئيسية التي تربط المراكز والمدن ومن ثم الطرق الرابطة بين القرى الرئيسية والمراكز والمدن، ثم الطرق التي تربط التوابع بالقرى الرئيسية.