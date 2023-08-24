الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة لإزالة التعديات في مدينة أبوصوير بالإسماعيلية

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في مدينة أبوصوير بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بإزالة فورية لبناء بدون ترخيص، عبارة عن حوائط، على مساحة ١٢٠مترًا، بأرض التطوير، بمنطقة خلف وهيصم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدي لكل أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

اقرأ أيضا.. أحدث اخبار الإسماعيلية 

كما تم إيقاف محاولة بناء بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لأعمدة خرسانية بمنطقة شعيب، على مساحة ١١٠ أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت الإزالة في حضور رئيس قرية السبع آبار الغربية والقسم الهندسي بالقرية.

حملات مكبرة لمنع التعديات

وشدد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة شن حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وكذلك التصدي لكل أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، مؤكدًا أن لن يسمح ببناء أي شخص سواء داخل مدينة الإسماعيلية أو المدن المختلفة أو القرى والنجوع، مشددًا على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد حيال المخالفين لعدم السماح بأي بناء مخالف أو حالة تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وعلى الجانب الآخر وجه اللواء شريف فهمي بشارة، بضرورة الدراسة الميدانية للمناطق المقترحة للرصف وذلك قبل إقرارها في الخطة الاستثمارية، على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة المرورية العالية والتي تخدم كثافات عالية من المواطنين والتجمعات السكانية؛ وذلك من أجل تسهيل وتيسير الحركة المرورية واستيعاب الزيادة السكانية وتوفير الراحة والأمان للمواطنين.

وشدد على البدء الفوري برصف الطرق الرئيسية التي تربط المراكز والمدن ومن ثم الطرق الرابطة بين القرى الرئيسية والمراكز والمدن، ثم الطرق التي تربط التوابع بالقرى الرئيسية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن آهالي الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية اليوم

مواد متعلقة

الإسماعيلية تستعد لانطلاق المهرجان الدولي للفنون الشعبية الثالث والعشرين

انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد احتكاك ناقلتى غاز طبيعى وبترول

إصابة شخصين في تصادم سيارتي نقل على وصلة "سرابيوم" بالإسماعيلية (صور)

رئيس جامعة القناة يبحث موعد الانتهاء من مشروع التحول الرقمي

أول صور لناقلة الغاز "BW LESMES" بعد قطرها إلى غاطس السويس

أول صور لعملية قطر ناقلة البترول "BURRI" بعد تعطلها بقناة السويس

الفريق أسامة ربيع: تعاملنا بشكل فورى مع أعطال ناقلتين خلال عبورهما القناة

ضبط لحوم ومواد غذائية فاسدة فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

وفد هولندي رفيع المستوى يزور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

لخلافات بينهما.. التحقيق مع مديرة تسويق طعنت زوجها بسكين فى بدر

ليست الأولى.. هل نجا قائد "فاجنر" من حادث تحطم الطائرة؟

التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة

ضبط قائد سيارة صدم طفلًا فى بدر

الرئيس البرازيلى: الاتحاد الإفريقى يجب أن يكون عضوًا فى مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)