"صبور" يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة المقبلة

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، تأييده ودعمه لترﺷﺢ الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدًا أن إنجازات الرئيس السيسي بكافة ربوع مصر خير شاهد ودافع ليكون هو قائد المرحلة القادمة، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات ما تحقق من تنمية شاملة، ويستكمل خطى البناء والتطوير خلال السنوات القادمة لترسيخ مكانة مصر على مستوى المنطقة وعالميا، ويحقق مواصلة مسيرة العطاء التي بدأت منذ 2014 والتي استطاع من خلالها التجاوز الكثير من الأزمات برؤيته الحكيمة في التعامل معها.

نهضة غير مسبوقة

وأوضح "صبور"، أن الرئيس عمل على مدار الـ 10 سنوات الماضية على تحقيق نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات وضخ شرايين التنمية لكافة محافظات الجمهورية والتي تتوجت بإطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بعدما انتقلت من مرحلة تثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، واليوم تستكمل خطى تنفيذ الإصلاحات الجذرية بطريق يحظى بالتشاركية والانفتاح على كافة أطياف المجتمع لفتح المجال أمام الجميع في طرح رؤيتهم لبناء البلاد وذلك من خلال الحوار الوطني، كمنصة مهمة وفاصلة نحو الجمهورية الجديدة.

خطة شاملة للعبور

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي حرص على وضع خطة شاملة للعبور من تبعات الأزمة الحالية نتيجة التداعيات العالمية المحيطة، والتي كانت في مقدمتها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط ووضع محدودي الدخل على رأس الأولويات، وذلك في وضع مسار آمن ومتوازن يسعى لمد شبكة الحماية الاجتماعية وتأمين الاحتياجات الأساسية وبالتزامن يعمل على وضع السياسات الاقتصادية اللازمة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدفع عجلة الإنتاج بعدما أنفقت 400 مليار دولار على مشروعات تطوير البنية التحتية لجاهزيتها لاستقطاب الكثير من المشروعات.