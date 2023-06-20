الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو درويش: مصر شهدت نهضة ونقلة حضارية من حيث تطوير العشوائيات

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

تحدث النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن جهود الدولة في ملف الإٍسكان من خلال القضاء علي العشوائيات، مؤكداً أن مصر شهدت نهضة ونقلة حضارية من حيث تطوير العشوائيات.

وقال “درويش” خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الدولة نجحت في تطوير وإعادة تخطيط المناطق غير المخططة، التي أنشئت بشكل عشوائي، وتضمنت التعديات على أراض زراعية أو على أملاك الدولة، لافتا إلى أن تلك الجهود ساهمت في تخفيف الضغط عن شريط الـ7% الذي تقوم عليه الدولة من مساحتها الكلية.

وقال “درويش” إن ملف الإسكان في مصر واحد من أهم الملفات التي اهتم بها الرئيس السيسي خلال فترة حكمه، منوها بأن ملف الإسكان عانى من الإهمال عقودا عديدة، موضحا  أن مصر شهدت نهضة ونقلة حضارية من حيث تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تجمعات سكنية جديدة.

وأكد أن الدولة وضعت يدها بشكل واضح على مشاكل الإسكان والتعمير والمرافق، وتعمل على تطويره بشكل مستمر، لافتا إلى أن إجمالي المبالغ الخاصة بتطوير العشوائيات وصل إلى 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى 425 مليار جنيه لتطوير قطاع الإسكان والمرافق بشكل عام.

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