أمين "مستقبل وطن" بأسيوط: دعم الحزب للسيسى فى الانتخابات الرئاسية للصالح العام للمواطن

علق النائب ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، على إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "ندعم جميع الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، ورؤية الحزب للصالح العام للمواطن".

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها الرئيس في مكافحة فيروس سي وفيروس كورونا، موضحًا أن المبادرات التي تم إطلاقها لمواجهة هذه الفيروسات، وكذلك مبادرات علاج المواطنين أنقذت ملايين الأسر المصرية من الموت والمرض.

وأكد أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية الكبرى التي أعادت بناء الدولة التي كانت قد أوشكت على السقوط والتفكك حين تولاها الرئيس السيسي.

وأوضح أنه على رأس هذه المشروعات القومية "حياة كريمة"، والذي سيستمر في التنفيذ رغم التحديات والأزمة الاقتصادية العالمية.