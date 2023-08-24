أبطالها هالة صدقى وسيد رجب وأحمد عز.. أفلام جديدة تدخل مواقع التصوير

يدخل عدد كبير من النجوم في تحضيرات أعمالهم السينمائية الجديدة للعرض خلال المواسم المقبلة، والتي أولها موسم منتصف العام الدراسي بداية العام المقبل.

ودخل النجم احمد عز في تصوير أحداث فيلمه الجديد “فرقة الموت”، وهو فيلم ينتمي لأعمال الأكشن، حول قصة شخص يعاني من الكثير من التحديات التي تؤثر على حياته بشكل كبير.

أحمد عز في مهمة سينمائية جديدة

وانطلق أحمد عز في تصوير الفيلم خلال الساعات الماضية، ليكون أول الأعمال المنتظر طرحها للجمهور خلال الفترة المقبلة، في العمل الذي يلعب بطولته بصحبة الفنانة منة شلبي في تعاون سيكون ذا طبيعة مميزة وهو من إنتاج هشام عبدالخالق.

والعمل من إخراج أحمد علاء الذي تعاون مع عز مؤخرًا في فيلم "العارف" وقبله مسلسل "هجمة مرتدة" واللذان لاقى خلالهما حالة نجاح كبير، ليقوموا بتكرار التجربة من جديد بفيلم "فرقة الموت".

إعادة نص “أنف وثلاث عيون” من بطولة ظافر العابدين

على نفس المنوال دخل النجم ظافر العابدين في تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون"، وهو العمل المقتبس من رواية الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، وتشارك في بطولته النجمة صبا مبارك، وتدور أحداثه حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.

هالة صدقي تعود للسينما

فيما دخلت الفنانة هالة صدقي بطولة عمل سينمائي جديد بعد غياب دام لسنوات عديدة من خلال فيلم "كتف قانوني"، وهو العمل الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم آخرهم سيد رجب ومحمد رضوان، بالإضافة إلى تواجد كل من كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا الراقصة، بدرية طلبة، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.