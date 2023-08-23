ظافر العابدين: فيلم "أنف وثلاث عيون" تجربة مميزة ومليئة بالتفاصيل القيمة

عبر الفنان ظافر العابدين عن سعادته بالاشتراك في فيلم “أنف وثلاث عيون”، والذي يعد معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

وقال ظافر العابدين في تصريح لـ"الدستور"، إن العمل بمثابة تجربة غنية بالكثير من التفاصيل المميزة التي تجعل الفيلم حديثا يلائم الواقع بشكل جيد للغاية، وهو تجربة مليئة بالنجوم الذين يحاولون تقديم عمل سينمائي جيد القيمة.

وأكد ظافر، أنه بدأ في تصوير الفيلم اليوم الأربعاء، في عدد من اللوكيشنات الداخلية، بتواجد أبطال العمل، لافتا إلى أنه يجسد شخصية مليئة بالتفاصيل، في عمل سيكون ذو طابع مغاير عن العمل الأصلي، بشكل يلائم الواقع الحالي، وسط تواجد قصة مكتوبة بطريقة مميزة للغاية وبها تفاصيل عديدة ستكون مفاجأة للمشاهد الذي سوف يشاهد العمل.

أبطال الفيلم من الشباب والخبرة



الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم، فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.

أحداثه تدور حول جراح تجميل شهير

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً، في إطار من الدراما التشويقية المليئة بالمفاجأت والدراما الاجتماعية .