الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يبدأ التصوير في أكتوبر..

أحمد عز يبدأ تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد "فرقة الموت"

أحمد عز
أحمد عز

بدأ النجم أحمد عز تحضيرات فيلم السينمائي الجديد "فرقة الموت" والمقرر عرضه مطلع العام الجديد. 

ويعقد عز جلسات عمل مع الشركة المنتجة والمخرج أحمد علاء خلال الفترة الحالية للانتهاء من تعاقدات الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم، وذلك بعد أن أنهت الشركة المنتجة التعاقد مع النجمة منة شلبي لتلعب دور البطولة النسائية كما انضم الفنان بيومي فؤاد للعمل. 

ومن المنتظر أن ينتهي المخرج أحمد علاء من معاينة أماكن التصوير خلال الفترة المقبلة حيث تم تحديد مطلع شهر أكتوبر موعدا نهائيا للتصوير. 

فيلم فرقة الموت تدور أحداثه في فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، في الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد. 

فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. 

أحمد عز النجم أحمد عز فرقة الموت فيلم فرقة الموت تحضيرات

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