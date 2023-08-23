الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"التصوير فى أكتوبر".. تفاصيل اكتمال طاقم عمل فيلم "فرقة الموت" لـ أحمد عز

الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز

لأول مرة يجسد الفنان الكبير أحمد عز دور رجل صعيدي في فيلمه الجديد الذي حمل اسم "فرقة الموت"، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الجلسات والتحضيرات التي تمت بينه وبين المخرج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب - شركة "Sea-Cinema"، وتأليف صلاح الجهيني.

 

وعلّمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، أنه من المقرر أن يكون التصوير في شهر أكتوبر المقبل، بعد وضع اللمسات النهائية للفيلم، ليكون فريق العمل، من أبطال وصنّاع، جاهزين للتصوير.

 

أبطال عمل فيلم "فرقة الموت"

سيكون بطل العمل الفنان أحمد عز، والفنان بيومي فؤاد، والفنانة منة شلبي، لتلعب دور البطولة النسائية، وانضم حديثًا الفنان عصام عمر، وجار التعاقد مع باقي الأبطال.

 

قصة فيلم فرقة الموت

تعود قصة فيلم "فرقة الموت" إلى فترة الأربيعينات، وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة، من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصًة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

 

جلسات عمل بين الفنان أحمد عز والشركة المنتجة والمخرج أحمد علاء

في الوقت الحالي، يعقد الفنان أحمد عز جلسات عمل مع الشركة المنتجة والمخرج أحمد علاء خلال الفترة الحالية، للانتهاء من تعاقدات الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم، وذلك بعد أن أنهت الشركة المنتجة التعاقد مع النجمة منة شلبي لتلعب دور البطولة النسائية.

الفنان أحمد عز الفنان الكبير أحمد عز أحمد عز رجل صعيدي فرقة الموت فيلم “فرقة الموت” “فرقة الموت”

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد احتكاك ناقلتى غاز طبيعى وبترول

"اتجنن عليا في الشارع".. سيدة تروي تفاصيل تمزيق جسدها بالجيزة

"مش مجنونة ومعمولى عمل".. القصة الكاملة لـ"آكلة ابنها" فى الشرقية

ضبط 14 تاجرا يبيعون سجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

"حبل ماشية" ينهي حياة طفل شنقا داخل حظيرة مواشى في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)