"التصوير فى أكتوبر".. تفاصيل اكتمال طاقم عمل فيلم "فرقة الموت" لـ أحمد عز

لأول مرة يجسد الفنان الكبير أحمد عز دور رجل صعيدي في فيلمه الجديد الذي حمل اسم "فرقة الموت"، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الجلسات والتحضيرات التي تمت بينه وبين المخرج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب - شركة "Sea-Cinema"، وتأليف صلاح الجهيني.

وعلّمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، أنه من المقرر أن يكون التصوير في شهر أكتوبر المقبل، بعد وضع اللمسات النهائية للفيلم، ليكون فريق العمل، من أبطال وصنّاع، جاهزين للتصوير.

أبطال عمل فيلم "فرقة الموت"

سيكون بطل العمل الفنان أحمد عز، والفنان بيومي فؤاد، والفنانة منة شلبي، لتلعب دور البطولة النسائية، وانضم حديثًا الفنان عصام عمر، وجار التعاقد مع باقي الأبطال.

قصة فيلم فرقة الموت

تعود قصة فيلم "فرقة الموت" إلى فترة الأربيعينات، وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة، من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصًة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

جلسات عمل بين الفنان أحمد عز والشركة المنتجة والمخرج أحمد علاء

في الوقت الحالي، يعقد الفنان أحمد عز جلسات عمل مع الشركة المنتجة والمخرج أحمد علاء خلال الفترة الحالية، للانتهاء من تعاقدات الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم، وذلك بعد أن أنهت الشركة المنتجة التعاقد مع النجمة منة شلبي لتلعب دور البطولة النسائية.