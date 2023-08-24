بعد تصدر مصر إفريقيا... خبير: الاقتصاد الرقمى دوره تحسين معيشة البسطاء

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن تصدر مصر بلدان قارة إفريقيا الواعدة بالنمو في مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا، وذلك بحلول عام 2025، في ظل امتلاك الدول الخمس ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمي محترف.

وفي هذا الصدد علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، بأن الاقتصاد الرقمي يشكل جميع أوجه النشاط الاقتصادي التي تتعلق بتطبيقات الحاسب الآلي وتطبيقات الاتصالات الحديثة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن مصر تتابع عن كثب الرقمنة في جميع التخصصات لتواكب ما يجري فى العالم الحديث، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي يصل إلى معظم أوجه النشاط الاقتصادي.

- مصر في طليعة الدول الإفريقية في مجال الاقتصاد الرقمي

وأضاف أن الاقتصاد الرقمي يتمثل دوره في مجال تحسين معيشة البسطاء في العالم، وهذا هو دور البنك الدولي، خاصة أن مؤسسة التمويل الدولية هي أحد كيانات مجموعة البنك الدولي التي تهتم بتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي مؤسسة ترصد جميع التطورات لتجد أن الاقتصاد الرقمي في قارة إفريقيا واعد، وأن مصر في طليعة الدول الإفريقية في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث إنها رصدت تقدمًا في المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا، ولكنها تعتبر مصر هى الأولى وطليعة الاقتصاد الرقمي.