الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أسترالي: غموض يحيط بمصرع قائد "فاجنر" وشكوك حول بوتين

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قالت هيئة الإذاعة الاسترالية"abc" في تقرير تحليلي لها، أن هناك العديد من النظريات والغموض الذي يحيط بمقتل يفجيني بريجوجين، قائد قوات فاجنر الروسية، الذى لقى  مصرعه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبرغ، مشيرا إلى أن إحدى هذه النظريات هي تورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتله عقب الخلافات الأخيرة بينهما.

وقالت الهيئة الاسترالية، عندما ظهرت أنباء عن تحطم طائرة رئيس فاجنر، يفجيني بريجوزين، برزت العديد من الأسئلة، وكان  السيناريو الأول المرجح  تورط بوتين واحتمالية اغتيال قائد فاجنر من قبل حكومة بوتين نظراً لسجل بوتن مع أعدائه.

 - الخلاف بين بوتين وقائد فاجنر 

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية،  قبل شهرين، شن بريجوزين واحدة من أقوى الهجمات على الإطلاق على الرئيس الروسي، قائلا إن الأساس الذي برر عليه بوتين حربه ضد أوكرانيا كان كذبا، وأضاف أن "الناتو" لا يشكل تهديدًا لروسيا، وأن الحجة القائلة بأن أوكرانيا كانت تدار من قبل النازيين كانت أيضًا كذبة.

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هل تورط بوتين في مقتل قائد فاجنر ؟

وفقا للهيئة الاسترالية، فانه إذا كان بوتين وراء الحادث في النهاية، فمن غير المرجح أن يترك أي أدلة تشير إلى تورطه، لاسيما  وأنه كان من كبار رجال المخابرات الروسية.

 وقالت الهيئة، : ولكننا نعلم أيضًا أن هناك قائمة متزايدة من الشخصيات العسكرية الروسية الرائدة التي اختلفوا مع بوتين والذين ماتوا، وفي هذا الأسبوع فقط ظهرت أنباء عن وفاة الكولونيل الجنرال الروسي جينادي جيدكو عن عمر يناهز 57 عاماً، والذي أقاله بوتين العام الماضي، وألقى باللوم عليه في بعض الإخفاقات في الحرب في أوكرانيا، وبذلك يرتفع عدد الجنرالات الروس الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب إلى سبعة، وإذا احتسبنا بريجوزين وأوتكين، فإن ذلك يرفع عدد كبار الأشخاص الذين اختلف معهم بوتين والذين ماتوا الآن إلى تسعة.

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- تفاصيل مقتل قائد فاجنر 

كان على متن الطائرة اثنين من كبار الشخصيات  مجموعة "فاجنر" وهما  رئيس "فاجنر" يفجيني بريجوزين، ومؤسس المجموعة ديمتري أوتكين، كانت الطائرة في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج، مسقط رأس بريجوزين وهي طائرته الخاصة وقُتل عشرة أشخاص، لكن لم يتم التعرف على هوياتهم بعد.

ومن جانبه قال احد  أبرز خبراء أمن الطيران في العالم، وهو الطيار العسكري الفرنسي السابق كزافييه تيتلمان،  أن الطائرة أصيبت بصاروخ.

 وأضاف بعد ما درس فيديو الحادثة وانطلاقا من طريقة انهيار الجناح الأيمن للطائرة  وشكل الدخان أثناء سقوط الطائرة، فإنه يعتقد أنه من المرجح أن تكون قد أصيبت بصاروخ وليس بقنبلة انفجرت على الطائرة.

 

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