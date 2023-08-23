بعد تحطم طائرته.. إعلام فاجنر: اغتيال «بريجوجين» قطع رأس المجموعة

أكدت وسائل إعلام قوات فاجنر أن بريجوجين وصل إلى روسيا قادما من إفريقيا في وقت سابق اليوم.

وتابع إعلام فاجنر، في بيان له، أنه تم قطع رأس المجموعة باغتيال بريجوجين.

وأضافت وسائل الإعلام أن طائرة ثانية تابعة لبريجوجين تدور حول موسكو، كما تحدث عن وجود بريجوجين وأوتكين على متن الطائرة المحطمة قرب موسكو.

اقالة قائد القوات الجوية

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، الأربعاء، أن الجنرال سيرجي سوروفيكين، القائد السابق للقوات الروسية في أوكرانيا والذي كان على صلة بزعيم تمرد مسلح قصير، تمت إقالته من منصبه كقائد للقوات الجوية، بعد أسابيع من عدم اليقين بشأن مصيره.

ولم يظهر “سوروفيكين” علنًا منذ 23 و24 يونيو، عندما أرسل يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر للمرتزقة، رجاله للسير نحو موسكو. وفي مقطع فيديو تم نشره خلال الانتفاضة، حثه سوروفيكين - الذي يُعتقد أن لديه علاقات وثيقة مع بريجوزين - على سحب المرتزقة.

كما شكلت انتفاضة فاجنر أخطر تحدٍ لحكم الرئيس فلاديمير بوتين المستمر منذ 23 عامًا، وانتشرت تقارير تفيد بأن سوروفيكين كان على علم بها مسبقًا. ألغى بريجوجين التمرد قبل أن يصل إلى موسكو بعد أن قال إنه يريد تجنب إراقة الدماء.